Pour quelles personnes les émotions sont plus importantes que les cadeaux matériels?

Une équipe de psychologues américains et coréens a mené une recherche qui a prouvé que, pour certaines personnes, les émotions sont plus importantes que les cadeaux matériels. Selon leur étude, le statut social joue un rôle important dans la perception.

D'après une recherche menée par une équipe de psychologues américains et coréens, le statut social joue un rôle important dans la perception par une personne des cadeaux. Les résultats de la recherche ont été publiés dans la revue Sage.

Des scientifiques de l'université nationale de science et de technologie d'Ulsan ainsi que des universités d'Arizona et de la Californie du Sud ont pris part à ces travaux. Ils ont basé leur expérimentation sur une vingtaine d'études similaires publiées auparavant.

Selon l'une des études précédentes, les scientifiques ont assuré que la force d'un effet émotionnel était différenciée tant par la durée, que par la qualité. Par exemple, une promenade dans des endroits nouveaux et inconnus amènera plus d'émotions mais des émotions liées à un achat d'un nouvel appareil ou de vêtements dureront plus longtemps.

Les scientifiques, grâce à leur récente étude, ont conclu que les personnes aux revenus assez élevés et ayant une bonne éducation seraient plus contentes avec un billet de concert qu'un nouveau vêtement ou bijou. Et, au contraire, les personnes avec un statut social bas se satisfont plus de cadeaux matériels.