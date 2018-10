Suspension des vols vers l’ISS: jusqu’à quand suffiront les réserves à bord de la station?

Vu que les vols vers la Station spatiale internationale ont été suspendus après l’accident du 13 octobre et que trois astronautes se trouvent actuellement à son bord, un représentant de la société de construction spatiale russe RKK Energuia a expliqué jusqu’à quand les réserves à bord de la station suffiraient-ils.

Les denrées alimentaires ainsi que l’eau, le combustible et l’oxygène se trouvant à bord de la Station spatiale internationale suffiront pour le travail de l’expédition se trouvant à son bord jusqu’à l’été 2019, a fait savoir Vladimir Soloviev, premier adjoint de l’ingénieur en chef de l’entreprise RKK Energuia et directeur du vol du segment russe de l’ISS.

«À bord de l’ISS se trouve un nombre suffisant de réserves pour y assurer la vie. Nous évaluons ces réserves à six mois, jusqu’à l’été prochain, même plus. Les réserves en question sont: le combustible, l’oxygène, l’eau et la nourriture», a-t-il déclaré intervenant lors d’un forum.

Le 13 octobre, un accident impliquant un lanceur Soyouz-FG est survenu pour la première fois en 35 ans. Le lanceur Soyouz-FG avec le vaisseau habité Soyouz MS-10 qui a décollé du cosmodrome de Baïkonour avec le Russe Alexeï Ovtchinine et l'Américain Nick Hague à son bord, a connu une panne deux minutes après son départ. Le système d'évacuation de l'équipage s'est correctement déclenché et la capsule du Soyouz MS-10 s'est posée non loin de la ville kazakhe de Jezkazgan.

Les tirs de vaisseaux habités ont été pour le moment suspendus.

À bord de l'ISS se trouvent actuellement trois astronautes, l'Allemand Alexander Gerst, l'Américaine Serena Aunon-Chancellor et le Russe Sergueï Prokopiev. Le prochain vol, synonyme de retour sur Terre pour Alexander Gerst, géophysicien et volcanologue, est prévu pour le 13 décembre.