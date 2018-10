Quel régime alimentaire serait capable de ralentir le vieillissement de l’organisme?

Il est désormais prouvé que les produits de la mer sont bénéfiques pour la santé des personnes âgées, selon des scientifiques américains. D’après eux, le poisson et les autres fruits de mer ralentissent le vieillissement de l’organisme et aident à éviter certaines maladies, dont la démence et les crises cardiaques.

La cuisine méditerranéenne et d'autres cuisines qui incluent des produits de la mer ont été reconnues bénéfiques pour la santé des personnes âgées, car ces produits contiennent de grandes quantités d'acides gras utiles. Les scientifiques américains ont publié les résultats de leur étude dans la revue British Medical Journal (BMJ).

«Notre découverte a encore une fois confirmé l'avantage de consommer du poisson pour la santé des personnes âgés. En plus, cela indique qu'il est nécessaire de l'étudier en détail, comment ces acides gras influent sur l'organisme et si les compléments nutritifs pourraient ralentir le vieillissement», ont écrit Dariush Mozaffarian et ses collègues de l'université Harvard.

Aujourd'hui, la plupart des scientifiques pensent qu'un régime alimentaire et certains produits affectent le poids d'une personne, ainsi que l'état de son cerveau, de son système cardio-vasculaire et d'autres organes essentiels du corps.

Les scientifiques ont révélé que les amateurs âgés de produits de la mer vivaient en moyenne deux ans de plus que les autres et mourraient 30% moins d'une crise cardiaque.

Dariush Mozaffarian et ses collègues ont décidé d'examiner à quoi lier l'effet positif de cette nourriture. Ils ont observé un groupe d'environ 2.000 volontaires âgés, dont l'âge moyen était d'environ 75 ans, et ont analysé les changements de l'état de leur santé sur plusieurs années, en prenant des échantillons de leur sang, en mesurant leur niveau de sucre dans le sang et en examinant les niveaux des autres composantes dans leur organisme, ainsi qu'en suivant la fréquence d'apparition de maladies telles que les infarctus, la démence et les autres maladies liées au vieillissement de l'organisme. Après avoir comparé ces données à celles des régimes des volontaires, les scientifiques ont conclu que les changements de l'état de santé dépendaient probablement du niveau des acides gras insaturés dans le sang.

De ce fait, les personnes âgées qui avaient assez d'acides gras insaturés, dont les protéines EPA, DHA et DPA qui sont présentes en quantité élevée dans les produits de la mer, souffraient 24% moins d'infarctus et d'autres maladies graves.