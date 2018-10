Un petit conseil pour éviter de devenir aveugle

Des chercheurs de l'institut de Westmead pour la recherche médicale, qui avaient pour objectif d'établir une corrélation entre un régime alimentaire sain et la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), ont interrogé plus de 2.000 adultes australiens âgés de plus de 49 ans et ont observés leurs habitudes alimentaires pendant 15 ans, relate le site MedicalXpress.

Au bout de leurs recherches, les scientifiques ont réussi à démontrer que les personnes consommant chaque jour entre 100 et 142 mg de nitrates d'origine végétale avaient 35% moins de chance de développer une DMLA précoce que les personnes consommant moins de 69 mg de nitrates végétaux par jour.

«C'est la première fois que l'impact des nitrates alimentaires sur le risque de dégénérescence maculaire est mesuré», explique Bamini Gopinath, professeur à l'Université de Sydney. «Si nos résultats sont confirmés dans des études ultérieures, l'intégration d'une gamme d'aliments riches en nitrates d'origine végétale — tels que les légumes à feuilles vertes et la betterave rouge — pourrait constituer une stratégie simple pour réduire le risque de dégénérescence maculaire précoce.»

À titre d'exemple, les épinards contiennent environ 20 mg de nitrate par 100 grammes, tandis que la betterave rouge contient près de 15 mg de nitrate par 100 grammes.

La recherche n'a montré aucun avantage supplémentaire pour les personnes qui consommaient plus de 142 mg de nitrate par jour. Elle n'a également montré aucun lien significatif entre les nitrates végétaux et la DMLA au stade avancé, ni entre les nitrates non végétaux et le risque de DMLA.