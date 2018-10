Des planétologues avancent un nouvel argument en faveur de l’existence de la vie sur Mars

L’eau des ruisseaux salés qui coulent en certaines saisons sur la Planète rouge pourraient renfermer de grandes quantités d’oxygène nécessaires à la survie non seulement de microbes, mais aussi de créatures multicellulaires, d’après une récente étude d’un groupe de scientifiques américains du California Institute of Technology.

«Il n'y a presque pas d'oxygène dans l'atmosphère de Mars et personne ne croyait donc que la Planète rouge pourrait présenter des environnements où la respiration aérobie serait possible. Nos calculs montrent que ces conditions pourraient exister dans les eaux des couches superficielles du sol de Mars», indique l'étude de Woodward Fischer et ses collègues du California Institute of Technology.

Selon les spécialistes, ces conditions existent dans des lacs acides et alcalins sur la Terre qui abritent des organismes, c'est pourquoi on peut supposer que la vie est possible sur Mars.