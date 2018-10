Et les voitures les plus fiables en 2018 sont… (photos)

Vous voulez savoir si votre voiture est sûre et fiable? Alors consultez cette liste rédigée par le magazine de l'Union des consommateurs américains (CU) Consumer Reports. Petit spoiler: les voitures les plus fiables sont des autos asiatiques, du moins pour les cinq premières du classement...

Le magazine de l'Union des consommateurs américains (CU) Consumer Reports a publié les résultats de son enquête 2018 sur la fiabilité des véhicules. Après avoir analysé des données reçues de 500.000 propriétaires de véhicules, ainsi que le nombre de plaintes, le magazine est arrivé à la conclusion que les marques les plus fiables étaient Toyota et Lexus.

Si en 2017 Toyota se classait première devant sa propre division haut de gamme Lexus, en 2018 Lexus a repris le titre et devance Toyota.

Le sondage réalisé auprès de propriétaires de voitures a placé en 2018 la marque Mazda à la troisième place en termes de fiabilité, alors que l'année dernière le constructeur japonais était classé 12e sur la liste Consumer Reports.

Aux 4e et 5e places du classement, on retrouve Subaru (deux places de mieux qu'en 2017) et Kia (en recul de deux positions par rapport à l'an dernier). Ainsi, les cinq premières lignes du classement sont occupées par des constructeurs automobiles asiatiques.

Quant aux modèles concrets, les auteurs de l'étude ont désigné le SUV Lexus GX, la Toyota Prius C et la Toyota Prius Prime, ainsi que la Mazda MX-5 Miata et la Toyota Corolla.

Au dernier rang, on retrouve la marque suédoise Volvo qui a dégringolé de 6 places par rapport à 2017 pour se placer au 29e rang.