Et si les personnes de grandes tailles étaient plus vulnérables au cancer?

Si personne n’est à l’abri du cancer, véritable fléau du XXIe siècle, certains sont exposés à un plus grand risque, c’est le cas notamment des personnes de grande taille qui présentent plus de risque face à cette maladie, révèle une étude réalisée par des scientifiques américains.

Des scientifiques américains se sont penchés sur les facteurs provoquant le développement du cancer, relate le portail Actes de la Royal Society. En particulier, ils ont ciblé un éventuel lien entre la taille des individus et les risques de cancer.

Au fil de leur étude, ils ont constaté que les personnes de grande taille sont plus vulnérables au cancer car la cancérisation se produit au niveau cellulaire. Ainsi, selon l'étude en question, on observe un risque accru de 13% chez les femmes pour chaque dix centimètres supplémentaires, et une augmentation des risques de 11% pour les hommes.

Comme le précisent les chercheurs, étant donné que la taille d'un individu est essentiellement déterminée par ses gènes, «cet excès de risques est inné et ne peut donc être réduit». Notamment, ce lien est encore plus fort en ce qui concerne le mélanome — un cancer de la peau.

Néanmoins, une spécialiste du Cancer Research UK Georgina Hill tient à rassurer ceux qui pourraient être affectés par ces nouveaux résultats obtenus.

«Un certain nombre d'études menées au fil des ans ont montré que les personnes de grande taille semblent présenter un risque légèrement plus élevé de cancer. Mais le risque accru est faible et vous pouvez faire beaucoup pour réduire le risque de développer la maladie, en ne fumant pas, par exemple, et en conservant un poids en bonne forme», a-t-elle ainsi résumé.