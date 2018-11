Moins fort! Le bruit aurait un impact sur le développement des AVC

Le bruit a un impact négatif sur l'organisme car il augmente les risques de développement de maladies cardio-vasculaires et peut même provoquer des infarctus ou des AVC, relatent des médecins américains du Massachusetts General Hospital dans un article publié par la revue MedicalXpress.

Pour arriver à ce constat, les spécialistes ont analysé des résultats d'IRM du cerveau ainsi que des vaisseaux sanguins de près de 500 personnes de 56 ans en moyenne.

De plus, les chercheurs ont mesuré le niveau de bruit des lieux d'habitation des participants de cette expérience.

Grâce à cette étude, les médecins ont établi que l'amygdale, qui est impliquée dans la reconnaissance et l'évaluation de la valence émotionnelle des stimuli sensoriels, dans l'apprentissage associatif et dans les réponses comportementales et végétatives associées en particulier à la peur et à l'anxiété, est plus actif chez les personnes résidant à proximité des autoroutes et des aéroports.

Ces personnes-là souffrent plus souvent d'inflammations artérielles ce qui augmente considérablement les risques de développement d'infarctus ou d'AVC.