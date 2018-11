Des scientifiques révèlent un danger inattendu du manque du sommeil

Vous ne dormez pas assez? Buvez, vous conseille un groupe de scientifiques américains et chinois qui viennent d’établir un lien entre le manque du sommeil et la déshydratation.

Un groupe de scientifiques américains et chinois a établi que le risque de déshydratation s’accroissait chez les personnes ayant dormi moins de 6 heures par nuit, informe l’édition Science Alert.

Les chercheurs ont traité les données obtenues lors de l’examen de 25.000 personnes vivant en Chine et aux États-Unis. Les volontaires ayant pris part à l’étude ont informé les scientifiques de la durée de leur sommeil et ont fait une analyse d’urine portant sur l’identification du niveau d'hydratation. Il s'est avéré que ceux qui dormaient trop peu de temps avaient une urine plus concentrée et que le risque de déshydratation augmentait chez ces personnes de 16 à 59%.

Ces résultats peuvent être expliqués par les fluctuations du niveau de vasopressine – hormone antidiurétique qui contribue au maintien d’un niveau optimal de l’eau dans le corps. Pendant le sommeil, cette hormone est libérée en grande quantité. Or, un sommeil court conduit à une déshydratation ultérieure. Les scientifiques invitent donc ceux qui ne dorment pas assez à boire de l'eau en grande quantité le matin pour compenser la déshydratation.