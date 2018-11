Voici le moment de la journée où vous brûlez le plus de calories

Une nouvelle étude de nutritionnistes américains révèle que l'horloge interne du corps humain joue un rôle majeur dans la combustion des calories. Les chercheurs ont constaté qu'en état de repos, entre quatre et six heures du matin, le corps dépensait une quantité moindre de calories. En revanche, le plus grand nombre de calories se brûle entre 17 et 20 heures du soir.

Pourtant, cet effet est observé seulement quand la soirée biologique et la soirée factuelle coïncident.

Les chercheurs sont arrivés à cette conclusion à la suite d'une expérience menée avec un groupe de sept volontaires. Pendant un peu plus d'un mois, les sujets ont vécu sans faire aucun effort physique dans un laboratoire sans fenêtre. Pour que les participants à l'expérience ne puissent pas connaître l'heure, les scientifiques leur ont pris leurs montres et leurs téléphones. Le régime du jour a été strictement réglementé par les nutritionnistes. Pourtant, chaque jour, l'heure du coucher était retardée de quatre heures.

Il s'est avéré que c'est seulement dans le cas où il n'y avait pas le décollage entre les heures biologiques et les heures factuelles que leur corps brûlait environ 0,5 gramme de graisse par heure.

«Pour beaucoup de gens, la soirée biologique et la soirée factuelle sont identiques. Mais si une personne viole le régime du jour, se couche plus tard et plus tard, le décollage entre l'heure de la soirée biologique et de la soirée factuelle augmente. En conséquence, la soirée biologique arrive tard dans la nuit ou tôt le matin à une heure défavorable pour brûler des calories», indique un des auteurs de l'étude.

De telle façon, les personnes qui essaient de perdre du poids devraient essayer de conserver des horaires de sommeil et de repas réguliers, ce qui est important pour la santé en général, indique les chercheurs.