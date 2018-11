L’espérance de vie pourrait être prolongée de 10 ans grâce à ces habitudes simples

Des scientifiques ont découvert les moyens les plus efficaces pour prolonger l’espérance de vie de cinq voire dix ans. Ils ont constaté que l’attitude était plus importante que de bons gènes.

Des études, menées par des chercheurs de l'université Harvard, ont révélé quelques habitudes essentielles qui pourraient augmenter l'espérance de vie pour cinq ou même dix ans, relate le site de l'université.

Selon leurs résultats, parmi de telles habitudes figurent une alimentation équilibrée, un sommeil sain et même une consommation d'alcool en quantités modérées.

Ils ont fondé leur hypothèse sur une expérience menée dans le cadre de cette étude. Ils ont observé 660 volontaires âgés de plus de 50 ans. D'après les scientifiques, l'espérance de vie est plus liée à l'attitude envers la vie qu'à de bons gènes. Ils ont conclu que les personnes ayant une attitude positive envers la vie avaient plus de chances de vivre plus longtemps que les autres. De plus, ceux qui ont des enfants vivent aussi habituellement plus vieux de deux ou trois ans.

Enfin, les scientifiques ont conseillé de se promener plus souvent, d'éviter les retraites anticipées, de ne pas aller dans les hôpitaux pour chaque petite infection et de mener une vie sexuelle active. Ils ont conclu qu'en suivant ces habitudes simples que chaque personne avait plus de chances de vivre plus longtemps.