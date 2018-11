Un nouveau danger du manque de sommeil pour les enfants mis en évidence

Un groupe de chercheurs de l’Université Rutgers, aux États-Unis, a confirmé que le manque de sommeil a des effets néfastes pour la santé des enfants, lit-on sur le portail MedicalXpress.

L’expérience a réuni plus de 177.000 mineurs âgés de 8 à 17 ans. Sachant que les enfants de moins de 12 ans doivent dormir au moins 9 heures et les adolescents pas moins de 8 heures par période de 24 heures, 40% des jeunes participants à cette étude ont répondu ne pas dormir suffisamment.

Comme l’ont montré les chercheurs, une durée de sommeil inférieure à la norme forme des habitudes dangereuses, dont le refus de prendre son petit déjeuner et de consommer des produits sains, tandis que l’appétence pour les produits sucrés et le fastfood augmente. En outre, à cause du manque de sommeil, les jeunes renoncent à un mode de vie actif et bougent de moins en moins.

Toutes ces mauvaises habitudes entraînent au bout du compte surpoids puis obésité, concluent les auteurs de la recherche.