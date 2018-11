Et si les cratères sur Mars s’étaient formés suite à une inondation? Hypothèse de la NASA

Des scientifiques de la NASA, en étudiant les images de Mars prises par des sondes orbitales qui montrent des cratères étroits, qui pourraient être des anciens sillons d'eau martiens, ont expliqué comment ces chenaux se sont formés sur la planète rouge.

D'après eux, l'eau a coulé en abondance sur Mars il y a plusieurs milliards d'années à cause de l'effondrement des côtés de bassins d'eau de la planète. Tout cela contredit pourtant la théorie voulant que des rivières aient coulé sur la surface de cette planète. Ils ont publié leurs hypothèses dans le mensuel Geology.

«Un tel relief ne se conserve pas d'habitude aussi longtemps sur Terre, par contre, sur Mars, où il n'y a pas d'activité tectonique depuis longtemps et d'érosion hydrique, ces canyons existent depuis 3,7 milliards d'années dans leur état originel. Maintenant, nous avons la possibilité d'étudier comment les gigantesques cours d'eau martiens ont sillonné sa surface dans le passé», a raconté Caleb Fassett du centre de vol spatial Marshall.

Caleb Fasset et ses collègues ont étudié des images récentes du cratère Jezero faites par la caméra HiRISE, installée sur le sonde orbitale MRO, et ils ont conclu que ces chenaux s'étaient formés suite à une inondation globale, quand la planète a été inondée par des cours d'eau à cause de la destruction des côtés de bassins martiens. Selon les astronomes, il existe une relation géométrique entre la largeur d'un flux d'eau et le débit qui a existé au moment de sa formation.

D'après les images, la taille des chenaux était liée à la distance les éloignant des côtés du cratère Jezero ce qui prouve leur origine de bassins et pas de fleuves martiens. D'une part, cela atteste que des grands bassins ont en effet existé sur Mars et, d'autre part, il n'est pas encore confirmé qu'ils aient pu se conserver assez longtemps, selon les astronomes.