La sonde InSight envoie sur Terre son premier cliché du sol martien (image)

La sonde Mars InSight a transmis à la Terre son premier cliché aussitôt après s'être posée sur la planète rouge. Les données reçues permettront d'avoir une idée des caractéristiques de la surface ainsi que du fonctionnement de l'appareil photo.

My first picture on #Mars! My lens cover isn't off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa