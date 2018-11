Une étude prédit les conséquences d'une «catastrophe climatique» pour l'Europe

© REUTERS / Eloy Alonso L’Europe secouée par des tempêtes 8

Le nombre de puissantes tempêtes en Europe et en Amérique du Nord est susceptible de tripler vers la fin du XXIe siècle en raison du changement climatique , d'après une étude dirigée par Matt Hawcroft de l'Université d'Exeter , en Angleterre.

Selon un rapport publié sur Phys.org, si l'humanité ne parvient pas à réduire de manière conséquente ses émissions de gaz à effet de serre, cela entraînera une brusque intensification des tempêtes dans plusieurs régions de l'hémisphère nord.

Dans le même temps, l'effet de ces changements sur les communautés locales sera plus sévère avec le risque de vastes inondations similaires à celles enregistrées dans le comté du Somerset en 2013 et 2014, dans le Cumbria en 2015 et dans le Gloucestershire en 2007, estiment les auteurs de l'étude.

«Nous nous attendons à ce que les épisodes pluvieux extrêmes deviennent plus intenses et plus fréquents dans un climat plus chaud. Dans notre travail, nous avons lié ces changements aux phénomènes responsables de la plupart de nos précipitations à grande échelle et des inondations», explique M.Hawcroft.

Dans leur étude, les chercheurs tentent ainsi de créer un modèle qui permettrait de prédire plus précisément où et quand les futures tempêtes auront lieu, les modèles employés actuellement étant marqués par de nombreuses incertitudes.