Des scientifiques expliquent pourquoi les smartphones font grossir

Un récente étude a démontré que les personnes consultant leur smartphone pendant le repas mangeaient plus, lit-on dans la revue Physiology And Behavior, relayant une étude réalisée à l'Université fédérale de Lavras au Brésil et au Centre médical universitaire Utrecht aux Pays-Bas.

Ainsi, regarder un écran de téléphone peut empêcher le cerveau de bien comprendre la quantité de nourriture ingérée, ont déclaré des chercheurs après avoir analysé 62 volontaires en train de manger seuls.

Des hommes et des femmes, âgés de 18 à 28 ans, ont été invités à choisir eux-mêmes la nourriture et les boissons qu'ils souhaitaient consommer. Les volontaires ont ensuite été observés trois fois: en train de manger sans distraction, en utilisant un smartphone et en lisant un magazine.

Sans se laisser distraire par un smartphone, ils ont consommé 535 calories en moyenne, contre 591 en utilisant un téléphone portable.

Accompagnées de leur gadget, les personnes qui ont pris part à l'étude ont également consommé 10% d'aliments gras en plus.

«L'utilisation de smartphones au cours d'un repas a augmenté l'apport en calories et en graisse», a constaté Márcio Gilberto Zangeronimoa, auteur principal de l'étude, en poursuivant qu'un «distracteur empêche le cerveau de comprendre correctement la quantité de nourriture ingérée».

En lisant un magazine, la quantité de calories consommées a également été plus importante qu'un repas sans distraction.