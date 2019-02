La principale raison du rarissime cancer du cœur donnée par des scientifiques

Quoique très répandu et constituant aujourd'hui l'une des principales causes de décès dans le monde, le cancer ne s'attaque que très rarement au cœur. Selon une étude du Centre cardiovasculaire Frankel de l'université du Michigan publiée par le site Medical Xpress, les tumeurs cardiaques primaires — celles qui se développent dans le cœur même — touchent seulement 1,38 personne sur 100.000 par an.

«Un chirurgien cardiaque peut avoir un seul cas de ce genre au cours de sa carrière», a déclaré la spécialiste du Centre, Monika Leja.

Environ 75% des tumeurs cardiaques sont bénignes. Le plus souvent quand elles sont constatées au niveau du cœur, il s'agit en fait de métastases, ces cellules cancéreuses qui ont migré à partir d'autres organes. Lorsque les tumeurs apparaissent dans le cœur, «elles sont probablement dues à des malformations», a-t-elle noté.

Ce qui s'explique par la structure du cœur, a indiqué, toujours selon le site, Scott Schuetze, directeur du programme d'oncologie du tissu conjonctif à l'université du Michigan. Le cœur est constitué de tissu conjonctif et le cancer de ce tissu est rare, a-t-il noté. Le cancer apparaît plus souvent dans l'épithélium qui tapisse entre autres la prostate, le sein, le côlon, le pancréas, l'estomac, l'œsophage et la peau.

«Le cœur est enclin aux maladies qui affectent les vaisseaux sanguins […] parce qu'il est extrêmement dépendant du flux sanguin dans son fonctionnement», a précisé Schuetze.

© AP Photo / Stephan Savoia Des scientifiques annoncent avoir trouvé un remède universel contre le cancer

La plupart des tumeurs cardiaques sont bénignes et peuvent être guéries en règle générale par voie chirurgicale, a encore souligné Michael Reardon, chirurgien à l'Hôpital méthodiste de Houston, cité par le site.

Mais sans chirurgie, «les tumeurs peuvent causer des problèmes parce que des morceaux de celles-ci peuvent se rompre et provoquer des accidents vasculaires», a-t-il indiqué.

Les tumeurs cardiaques malignes sont traitées par chimiothérapie, chirurgie, ou parfois par l'association des deux, selon le type de tumeur, précise encore l'étude.