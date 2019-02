La Terre bientôt frappée par un orage magnétique. Voici comment s’y préparer

Un orage magnétique de faible puissance enveloppera la Terre dans la nuit du 27 au 28 février, alertent les scientifiques de l'Institut de physique Lebedev de Moscou. Le champ magnétique terrestre pourrait être perturbé à partir de minuit, précisent les chercheurs.

Selon les informations publiées sur le site du laboratoire, le pic des perturbations devrait être atteint entre trois et six heures du matin le 28 février. Dans le même temps, avec 25% de probabilité, les chercheurs admettent que l'orage pourrait commencer dès ce soir, ou bien même après-demain, un scénario évalué à 15% de probabilité.

Quoi qu'il en soit, le phénomène, classé en première catégorie des cinq possibles, ne sera pas puissant et peut passer inaperçu pour bon nombre de Terriens, estiment les astrophysiciens. Ceux qui souhaitent pourtant prendre des mesures de précaution, se voient conseiller d'éviter les activités physiques et mentales trop intenses et de veiller à leur régime alimentaire. Affectés par l'orage magnétique, ce sont les systèmes cardio-vasculaire et digestif qui en souffrent les premiers. De fait, les médecins appellent à bannir la pâtisserie ainsi que les aliments lourds et gras. Attention pourtant à ne pas trop s'angoisser car la nervosité risque de nuire à la santé beaucoup plus que les orages…

Le passage de la Terre à travers des courants de vent solaire, provoquant des orages magnétiques, n'est pas un événement exceptionnel et est souvent observé en période d'activité solaire minimale. Cela est lié au fait que lors du minimum solaire, le champ magnétique du Soleil est considérablement affaibli et qu'il perd partiellement sa capacité à retenir le plasma solaire à proximité de la surface de l'étoile.

En conséquence, la vitesse et la densité des flux de matière s'échappant du Soleil augmentent sensiblement, ce qui forme le vent solaire. Plusieurs séries de perturbations géomagnétiques de ce type ont été observées l'année dernière au moment de la transition vers le minimum solaire.