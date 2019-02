Deuxième remise des prix «Atomexpo Awards» au forum Atomexpo-2019

Les Atomexpo Awards sont des récompenses internationales du secteur professionnel attribuées pour la contribution et l'utilisation des technologies nucléaires pour le bien-être de l'humanité. La cérémonie de remise des prix se tient pour la deuxième fois au 11e forum international Atomexpo-2019, en avril à Sotchi.

© Photo. Groupe de production Sevmach Des roues à un réacteur nucléaire spécial: ces fameuses machines à mouvement perpétuel

Le concours d'Atomexpo Awards est divisé en cinq catégories:

— Les technologies nucléaires pour améliorer la vie (Nuclear Technologies for better life) — qui récompense les meilleurs projets dans le domaine de l'utilisation non énergétique des technologies nucléaires: la médecine nucléaire, les technologies de sécurité, le contrôle non destructif, les technologies de traitement, etc.;

— Les innovations pour le futur (Innovations for the Future) — qui récompense les projets technologiques de pointe et les plus novateurs dans le bâtiment, l'exploitation, le retrait du service des sites nucléaires et les projets dans le domaine de la construction mécanique nucléaire;

— Le meilleur lancement (Best launch) — qui récompense les meilleurs projets liés au lancement de la réalisation du programme national dans le domaine de l'énergie nucléaire;

— La communication publique (Public Communication) — qui récompense les projets de communication les plus efficaces;

— Le développement du capital humain (Human Capital Development) — qui récompense les meilleurs projets destinés à développer les ressources humaines pour les programmes énergétiques nucléaires.

© Photo. AtomeXpo AtomeXpo

Les vainqueurs dans chaque catégorie seront déterminés par cinq jurys internationaux indépendants constitués d'experts mondiaux du secteur nucléaire, notamment l'ancien directeur général de l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) Luis Echávarri, le conseiller du Japan Atomic Industrial Forum (Jaif) Takuya Hattori, ou encore le membre du conseil d'administration d'Akkuyu Nuclear et de Fennovoima Ltd Henri Proglio.

Les candidatures pour le concours peuvent être déposées jusqu'au 15 mars 2019. Pour consulter les règles de participation et déposer une candidature en ligne, rendez-vous sur le site du forum

La première cérémonie d'Atomexpo Awards avait été organisée pendant le 10e forum international Atomexpo-2018. 51 compagnies de 22 pays avaient participé au concours. En particulier, la récompense dans la catégorie Développement du capital humain avait été remportée par la compagnie espagnole Tecnatom «Apprendre avec SOUL [âme]».

Après la cérémonie de remise des prix, le vice-président pour la stratégie et le développement des affaires de Tecnatom Juan Ortega avait noté: «Notre compagnie a présenté au concours un nouveau concept de processus d'apprentissage que nous mettons en œuvre en utilisant les avantages de la transformation numérique, des connaissances d'experts, de l'éducation sociale et collective. Nous sommes fiers de l'obtention par notre projet du prix Atomexpo Awards. C'était effectivement un événement marquant du forum».

La récompense dans la catégorie Technologies nucléaires pour améliorer la vie a été remportée par le projet «La conversion de la production du molibdène-99» de la compagnie NTP Radioisotopes (une filiale de NECSA, Afrique du Sud). «C'est un grand honneur pour notre compagnie de recevoir le prix prestigieux d'Atomexpo — un grand événement, un «Davos atomique» auquel participe plusieurs milliers de délégués et d'invités de presque 70 pays», avait déclaré le président de NECSA Kelvin Kemm en recevant le prix.

Le thème principal du 11e forum international Atomexpo-2019 sera la contribution des technologies nucléaires de pointe pour remplir les Objectifs de développement durable de l'Onu. Ces dernières années, le forum s'est transformé d'activité du secteur nucléaire russe avec la participation de partenaires étrangers en un événement de discussion sectoriel mondial, dont la plateforme est mise à disposition par la compagnie d'État Rosatom.

Plus de 4.000 délégués et invités de 68 pays ont participé au 10e forum Atomexpo-2018 (65 pays en 2017 et 55 pays en 2016). L'exposition s'est étendue sur plus de 20.000 m² (12.000 m² en 2017). Le nombre total de compagnies participant au forum a dépassé 600 entreprises. En marge du forum Atomexpo-2018 ont été signés 39 accords et d'autres documents de coopération et de partenariat, y compris des accords commerciaux.