L’air pur peut-il donc être dangereux?

Bien que l'ozone constitue un élément essentiel de la haute atmosphère, ses effets au sol sont particulièrement inquiétants, voire redoutables pour l'environnement et la santé des humains à condition évidemment que sa concentration soit trop élevée, a déclaré à Sputnik Na Zhongyuan, directeur de l'Institut d'agriculture écologique de la province du Yunnan.

© AFP 2018 Wang Zhao La Chine a trouvé un nouveau moyen de lutter contre la pollution

«D'une part, la vie sur Terre est impossible sans l'ozone qui nous protège contre la radiation solaire. […] De l'autre, sa concentration excessive nuit à tout organisme vivant, détériorant son système respiratoire et la fonction de ses poumons», a poursuivi l'interlocuteur de l'agence.

Selon ce dernier, il est nécessaire de contrôler l'environnement, essayant de rétablir les conditions naturelles.

© AP Photo / Altaf Qadri Suffoquant sous un Soleil de plomb, les Parisiens souffrent de la pollution à l’ozone

Les chercheurs relèvent que cette hausse de la concentration d'ozone dans l'air est le résultat direct de la baisse de la concentration en particules fines. Malgré l'impact dévastateur de celles-ci sur la santé, elles agissent néanmoins comme des «éponges», capables d'absorber les radicaux hydroperoxyle, des composés jouant un rôle clé dans la production d'ozone.

L'ozone est naturellement présent dans l'atmosphère terrestre, formant dans la stratosphère une couche, entre 13 et 40 km d'altitude, qui intercepte plus de 97% des rayons ultraviolets du Soleil, mais est un polluant dans les basses couches de l'atmosphère (la troposphère) où il agresse le système respiratoire des animaux et peut brûler les végétaux les plus sensibles. Cet oxydant énergique agresse les cellules vivantes et peut être responsable de phénomènes de corrosion accélérée de polymères.