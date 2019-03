Des chercheurs chinois décryptent une célèbre illusion d’optique (image)

La célèbre illusion d'optique de Pinna-Brelstaff existe depuis des années, mais c’est seulement maintenant que des spécialistes de l'Académie chinoise des sciences affirment avoir compris comment elle fonctionne, informe The Journal of Neuroscience.

This optical illusion breaks your brain for 15 milliseconds https://t.co/7ThwTYktXn pic.twitter.com/xBL4C3FNht — New Scientist (@newscientist) 19 февраля 2019 г.

​L'illusion Pinna-Brelstaff présente notamment un point au milieu entouré de cercles formés par des petits objets en forme de losange. Lorsqu'on fixe le point et rapproche la tête, les cercles semblent se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais si on déplace la tête en arrière, les cercles semblent changer de direction pour aller dans l'autre sens. Cette rotation ne dure toutefois pas longtemps, et quelques secondes plus tard on voit de nouveau une image statistique.

Comme l'expliquent des chercheurs chinois, ce phénomène s'explique par un délai de 15 millisecondes entre l'activité des neurones qui perçoivent le mouvement global, lorsque les petits objets bougent, et ceux qui perçoivent le mouvement local, quand aucun mouvement n'a lieu.

«Nos cerveaux ont probablement le même retard, ce qui peut sembler un défaut. Mais ils sont tout simplement efficaces. Quand nous voyons quelque chose, notre cerveau tente de deviner rapidement ce que c'est. Normalement, cette estimation est assez précise parce que les règles physiques de notre environnement sont généralement cohérentes. Ici, votre cerveau utilise un raccourci, substituant le mouvement apparent par un mouvement réel», a expliqué Ian Max Andolina, de l'Académie chinoise des sciences, cité par The Journal of Neuroscience.

De ce fait, cette illusion d'optique «casse» le cerveau humain pendant quelques millisecondes.