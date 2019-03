Un adolescent de 12 ans conçoit un mini-réacteur nucléaire grâce à Internet

Alors que les autres adolescents restent scotchés des heures durant à leur ordinateur à jouer, Jackson Oswalt, 12 ans, a réussi à réaliser son propre mini-réacteur. Il est désormais considéré par des experts comme le plus jeune garçon du monde à avoir effectué une fusion nucléaire, selon Fox News.

N'est pas créateur de réacteurs nucléaires qui veut. Mais quand on veut on peut et la fortune sourit aux audacieux: la prouesse semble avoir été accomplie par un préadolescent de 12 ans. Animé par l'idée de réaliser son propre mini-réacteur, le jeune Jackson Oswalt, un Américain du Tennessee, a commencé à parcourir Internet à la recherche de sujets concernant le nucléaire. Puis il a transformé sa salle de jeux en véritable laboratoire, a récemment raconté la chaîne de télévision américaine Fox News.

Ayant découvert qu'un garçon de 14 ans avait monté un réacteur à fusion nucléaire, il a décidé de relever le défi et semble avoir réussi à coiffer au poteau, du haut de ses 12 ans, Taylor Wilson qui était parvenu, en 2008, à réaliser une fusion nucléaire dans un réacteur fabriqué dans le garage de ses parents.

Toujours selon la chaîne, ses parents lui ont accordé leur soutien financier et Jackson Oswalt a pu se procurer le matériel nécessaire pour une somme comprise entre 8.000 et 10.000 dollars, soit entre 7.000 et près de 9.000 euros.

«J'ai élaboré une liste des pièces dont j'avais besoin», a-t-il expliqué, précisant qu'il les avait principalement achetées sur eBay.

Toutefois, celles-ci ne correspondaient pas toujours à ce qu'il lui fallait.

«La plupart du temps, elles ne correspondaient pas exactement à ce que je recherchais. Donc, je les ai modifiées pour mener à bien mon projet», a détaillé Jackson Oswalt à Fox News.

Comme il n'existe pas de manuel sur la construction d'un réacteur, il s'appuie sur les publications du consortium Open Source Fusor Research, un forum en ligne pour les physiciens amateurs.

«Après un certain temps, il est devenu assez simple de comprendre comment tout cela fonctionnait […] Finalement, toutes les pièces du puzzle se sont réunies pour faire un bon projet», a raconté l'adolescent.

Tout au long de ses expériences, il a publié ses résultats auprès du consortium Open Source Fusor Research.

Le père du jeune créateur, Chris, a pour sa part déclaré son étonnement à Fox News.

«Être parent de quelqu'un d'aussi motivé qu'il l'a été pendant 12 mois était vraiment impressionnant», a-t-il dit.

Jackson Oswalt a réalisé la fusion le 19 janvier 2018, quelques heures avant son 13e anniversaire, en générant les 50.000 volts d'électricité nécessaires pour fusionner deux atomes de deutérium à l'état gazeux.

Ainsi, il est considéré par les experts comme le plus jeune garçon d'Amérique, voire du monde, à avoir réalisé une fusion nucléaire. Cet exploit doit encore être confirmé par les scientifiques, mais l'ancien ingénieur Richard Hull a salué les résultats publiés par le jeune garçon sur Open Source Fusor Research.