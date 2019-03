Des orques d’une espèce inconnue filmées au large du Cap Horn (vidéo)

Une équipe de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) a réussi à filmer des orques d'une espèce jusqu'à présent inconnue:

La découverte a été réalisée à environ 60 milles (96 km) au large du Cap Horn, situé à l'extrémité méridionale du continent sud-américain. Les chercheurs se sont même approchés près des animaux, qui avaient entouré le bateau sans manifester la moindre hostilité, pour prélever de la peau et de la graisse chez l'un d'entre eux à l'aide d'une technique inoffensive.

Selon l'écologiste marin du Southwest Fisheries Science Center de la NOAA Bob Pitman, ces épaulards dont on soupçonnait l'existence depuis 1955 «pourraient être les plus grands animaux non décrits sur la planète».

Ces mammifères «de type D» (subantarctiques) ont une apparence qui les distingue des trois autres types d'orques déjà connus. Ainsi, ils ont une tête plus arrondie, une nageoire dorsale plus étroite et plus pointue ainsi qu'une petite tache oculaire de couleur blanche.