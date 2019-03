WhatsApp inclut une nouvelle fonctionnalité pour lutter contre les fake-news

Après avoir fouillé dans la version 2.19.73 bêta de l'application WhatsApp, le site WABetaInfo a découvert une fonctionnalité à venir qui n'est pas encore disponible: la vérification de photos téléchargées, autrement dit, la fonction permettra à l'utilisateur de télécharger rapidement une photo sur un moteur de recherche Google pour trouver des images similaires ou identiques. Cela permettra de vérifier si la photo est réelle ou retouchée, originale ou capturée sur le Web.

WhatsApp introduit de nouvelles restrictions pour les transferts de messages

Selon le site, WhatsApp affichera un message pour avertir l'utilisateur que son image sera envoyée sur les serveurs de Google.

Cette nouveauté a pour but de lutter contre la prolifération des fake news.

Ainsi, à l'été 2018, les concepteurs de ce service de messagerie ont également annoncé qu'il ne serait plus possible d'envoyer le même message à plus de cinq destinataires, contre 20 jusqu'ici. Selon eux, cette mesure est destinée à lutter contre la désinformation et les rumeurs.

Ces nouveautés apparaissent après plusieurs incidents, notamment en Inde, où de fausses informations circulaient dans des groupes de discussion, poussant certaines personnes à harceler ou agresser des innocents.