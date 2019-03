Voici les deux problèmes de santé qui pourraient être combattues à l’aide du thé vert

Des scientifiques américains constatent que le thé vert possède des vertus pour lutter contre l'obésité et réduire la quantité de marqueurs inflammatoires. Ils ont publié les résultats de leurs recherches sur le site MedicalXpress.

Les scientifiques ont testé de l'extrait de thé vert à 2% sur des rongeurs. L'un des groupes de souris n'a mangé que des aliments gras pendant une semaine, quand l'autre a suivi un régime alimentaire ordinaire et équilibré. De plus, chacun de ces groupes a été divisé en deux, une partie recevant de l'extrait de thé vert et l'autre non. Ensuite, au bout d'une semaine, les chercheurs ont examiné l'état des rongeurs, leur poids, le volume de leurs tissus adipeux, leur résistance à l'insuline, parmi d'autres facteurs.

Ils ont constaté que la consommation de thé vert a été bienfaisante pour les animaux qui ont suivi le régime alimentaire très gras, car ils ont grossi de 20% de moins et ont développé une résistance à l'insuline plus faible, en comparaison avec les rongeurs qui n'ont pas reçu de l'extrait.

En outre, le thé vert a fait diminuer la pénétration des endotoxines, ces toxines situées dans la membrane externe de certaines bactéries, dans le sang des animaux.

Les doses utilisées lors des expériences sont équivalentes à dix tasses de thé vert. Aussi, les scientifiques expliquent que des compléments alimentaires à l'extrait de thé vert ne seraient pas un bon moyen de substitution et n'auraient pas le même effet. Par contre, les chercheurs préviennent qu'il est encore prématuré d'appliquer les résultats de ces recherches aux êtres humains car ils demandent encore des analyses supplémentaires.