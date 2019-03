Les écouteurs sans fil nuisent-ils à votre santé? La réponse de scientifiques

Après que plus de 250 scientifiques ont prévenu l’Onu que les écouteurs sans fil sont dangereux pour la santé et augmentent le risque de cancer, un oncologue russe affirme que les champs électromagnétiques créés par ces gadgets ont toujours eu un effet négatif sur le corps.

Les écouteurs sans fil tels que les Airpods seraient nocifs pour la santé et augmenteraient le risque de cancer en raison de la proximité de la technologie Bluetooth avec le cerveau, alarment plus de 250 scientifiques de 40 pays différents, qui se sont associés pour signer une pétition adressée à l'Onu et à l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon l'oncologue russe Alexandre Bratik, les champs électromagnétiques à ondes courtes et moyennes, créés par les écouteurs sans fil, les téléphones et les réseaux Wi-Fi, ont toujours un effet négatif sur le corps.

«Mais pour le moment, ce n'est que mon sentiment intérieur de spécialiste. Et ce n'est pas scientifiquement confirmé», a expliqué l'expert sur la radio russe.

Il a rappelé la recrudescence après les attaques nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki des tumeurs chez les personnes qui vivaient aux alentours.

Ce qui inquiète plus particulièrement les scientifiques, c'est leur proximité avec le cerveau car les écouteurs fonctionnent par le biais du Bluetooth, en contact direct avec les tissus du crâne et libèrent énormément d'ondes nocives, parfois durant plusieurs heures. Les chercheurs affirment que leur utilisation pourrait augmenter les risques de cancer, causer des troubles génétiques, un stress physiologique, des dégâts neurologiques et des déficits d'apprentissage.