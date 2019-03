«Le rex des rex»: le plus grand Tyrannosaure jamais découvert mis au jour au Canada

Pesant plus de 8.800 kg et long de 13 mètres, ce Tyrannosaure, dont le squelette a été exhumé par des paléontologues canadiens, a remporté le titre de plus grand spécimen jamais découvert.

Des paléontologues de l'Université d'Alberta ont annoncé avoir découvert le squelette d'un Tyrannosaure rex qui vivait il y a 66 millions d'années, sur le territoire de la province canadienne du Saskatchewan. Il surpassait largement, par la longueur de son corps comme par son poids, la plupart de ses congénères, écrit le site Science Daily.

Le dinosaure a été baptisé Scotty, d'après une bouteille de Scotch que les scientifiques ont bu pour célébrer leur découverte. En fait, ils étaient tombés sur le squelette en 1991, mais cela leur a pris plus d'une dizaine d'années pour libérer tous les os d'un grès dur dans lequel ils se trouvaient engoncés. Mais une fois le squelette rassemblé, les paléontologues ont pu évaluer le poids et la longueur du spécimen, qui atteignait environ 8.800 kg et 13 mètres de long.

«C'est le rex des rex. Il existe une grande variabilité de taille entre Tyrannosaures. Certains étaient plus minces, d'autres plus robustes. Scotty est un exemple robuste. Compte tenu de la taille de ses jambes, de ses hanches et même de ses épaules, Scotty peut être considéré comme étant un peu plus lourd que les autres Tyrannosaures», a déclaré Scott Persons, auteur principal de l'étude.

Ce ne sont pas seulement la taille et le poids de Scotty, mais aussi son âge, qui le distinguent de ses congénères. Selon l'analyse des ossements, le T-rex a vécu jusqu'à 30 ans, mais le nombre de cicatrices que portent ses os laisse penser qu'il avait «une vie violente», estime M.Persons.

«Je pense qu'il y aura toujours de plus grandes découvertes à faire. Mais à l'heure actuelle, ce Tyrannosaure est le plus grand prédateur terrestre connu de la science», a conclu le scientifique.

Le squelette de Scotty sera exposé à partir de mai 2019 au musée royal de la province du Saskatchewan.