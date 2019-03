La vitesse du célèbre astéroïde Bennu augmente, les chercheurs dans l’impasse

La vitesse de rotation du célèbre astéroïde Bennu connaît une accélération constante, rapporte Live Science, précisant que la cause pouvant expliquer un tel phénomène n'a pas été encore identifiée.

«Au fur et à mesure que la vitesse augmente, les choses doivent changer, et nous allons donc rechercher ces choses, et détecter cette vitesse nous donne quelques indices sur le type de choses que nous devrions rechercher», a indiqué Mike Nolan, géophysicien au Lunar and Planetary Laboratory de l'Université d'Arizona qui dirige l'équipe scientifique de la mission OSIRIS-REx

«Nous devrions rechercher des preuves que quelque chose était différent dans un passé assez récent et qu'il est concevable que les choses peuvent changent au fur et à mesure», a-t-il ajouté.

Pour le moment, les raisons capables d'expliquer cette augmentation de la vitesse de Bennu n'ont pas encore été établies par l'équipe de Mike Nolan.

Découvert en 1999, Bennu a un diamètre d'environ 500 mètres et décrit une orbite de 1,2 année autour du Soleil. La sonde OSIRIS-REx s'est posée sur Bennu en décembre 2018 pour étudier le rocher et obtenir des informations supplémentaires sur les origines de l'univers. Il est prévu de collecter un échantillon de roche à l'aide de son bras manipulateur, mais le prélèvement d'échantillons s'est avéré plus difficile que prévu en raison de la quantité de gros rochers à la surface.