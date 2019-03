WhatsApp teste une nouvelle option

Une nouvelle fonctionnalité, le fameux mode dark, qui existe déjà sur plusieurs applications et qui permet de soulager les yeux lorsque tombe la pénombre, est en train d’être testée par les développeurs de WhatsApp et devrait être disponible sous peu.

La messagerie WhatsApp sera probablement la prochaine à introduire dans ses fonctionnalités un mode dark. Selon le portail WABetaInfo, les développeurs sont en train de le tester.

Ce mode, qui existe déjà sur plusieurs sites et applications, permet de changer la couleur de l'application en gris foncé. Comme le contraste entre le blanc et le gris n'est pas aussi tranché qu'entre le blanc et le noir, les yeux s'y adaptent plus facilement et sont moins fatigués.

#WhatsApp dark mode spotted in Android beta pic.twitter.com/ZBR4lttRow — @thakur Ritesh ❤ (@thakurRitesh7) 27 mars 2019

Alors que la date de sortie de ce mode n'a pas encore été annoncée, il est précisé qu'il ne sera initialement disponible que sur la version beta 2.19.82 des appareils Android.

Le portail WABetaInfo avait auparavant signalé que WhatsApp allait introduire une option «Info envoyée», laquelle permettrait d'identifier un spam, un message déjà transféré plus de quatre fois étant associé à un symbole particulier.