Israël renferme la plus longue grotte de sel au monde, au cœur d’une montagne (vidéo)

Des spéléologues israéliens ont annoncé avoir découvert la plus longue grotte de sel au monde. Elle abrite près de 10 km de passages et de salles.

Des chercheurs israéliens ont découvert la plus longue grotte de sel au monde, qui a reçu le nom de Malham. Ses 10 km de passages et de salles sont situés dans le mont Sedom, la plus large montagne d'Israël, à l'est du pays et au sud de la mer Morte.

La grotte se situe non loin du désert où, selon la Bible, la femme de Loth aurait été transformée en colonne de sel.

Les cavités de la grotte sont recouvertes de stalactites de sel, formés par les pluies rares dans cette région sèche.

La pluie devrait agrandir Malham avec le temps, ont indiqué les chercheurs. Cela se produit lorsque les eaux de pluie s'écoulent dans les fissures de la surface, dissolvant le sel et créant des canaux semi-horizontaux menant à la mer Morte.

Lors d'une pause-dîner dans la grotte, Boaz Langford de l'Université hébraïque de Jérusalem a déclaré que les explorateurs avaient assaisonné leurs pâtes avec du sel de la grotte, raconte la BBC.

«Nous avons donc cassé du sel sur l'un des rochers et l'avons utilisé», a-t-il déclaré.