Et si pour une dose d’énergie il ne suffisait que de penser au café?

Pour des millions d’entre nous, la journée commence avec une tasse de café pour stimuler le cerveau et le rendre productif. Nous pensons plus clairement, agissons plus rapidement du moins pour un certain temps… Et si nous pouvions bénéficier de certains de ces effets simplement en pensant au café? C’est ce que suggère une nouvelle étude!

Une nouvelle étude suggère que le simple fait de regarder un expresso, un cappuccino ou un café au lait pourrait booster votre cerveau, même si vous ne le buvez pas.

La recherche a été effectuée par l'université de Toronto et dirigée par Sam Maglio, professeur adjoint de marketing, raconte The Daily Mail. «Le café est l'une des boissons les plus populaires et on en sait beaucoup sur ses effets physiques. On en sait beaucoup moins sur sa signification psychologique, en d'autres termes, comment même voir des rappels peut influer sur notre façon de penser», déclare-t-il.

Les résultats de la recherche ont été publiés dans la revue Science Direct.

Les chercheurs ont mené quatre expériences dans lesquelles ils ont exposé des représentants des cultures occidentales (États-Unis, Canada, Europe) et orientales (Chine, Japon, Corée du Sud) à des signaux liés au café et au thé qui les inciteraient à penser à la substance sans la boire.

En exposant les participants à des images et à d'autres stimuli évoquant des idées sur le café, les chercheurs ont constaté qu'ils pensaient en «termes plus concrets et précis». Voir la boisson ou même y penser a également augmenté leur concentration mentale et leur avait également permis de percevoir le temps comme plus court, contrairement aux participants qui exposés à du thé.

Ces résultats correspondent avec ceux d'une autre étude récente qui montre que le simple fait de renifler du café augmente la vigilance et aiguise la réflexion.