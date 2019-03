L’arbre-robot: une invention mexicaine capable de sauver des millions de vies

La pollution atmosphérique est l'ennemi n°1 de la santé des citadins, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estimant même qu'elle est à l'origine de près de 7 millions de morts prématurées en 2012. Au Mexique, la qualité de l'air est l'une des pires en Amérique latine, et c'est sans doute pourquoi c'est là qu'a été créé l'arbre mécanique Biourban, capable de remplacer 368 arbres ordinaires.

© Photo. BiomiTech Biourban, arbre mécanique capable de remplacer 368 arbres ordinaires

«Ce système a été inventé à cause d'un sérieux problème de pollution de l'environnement dans le monde. La politique d'État n'est pas du tout efficace. On ne fait qu'enregistrer le taux de pollution au lieu de le faire baisser», a déclaré à Sputnik Jaime Ferrer, cofondateur de BiomiTech, entreprise de production de ces arbres-robots.

Et de préciser qu'il s'agit d'une construction haute de 4 mètres et composées de 5 cylindres de 100 litres chacun. À l'intérieur, des algues réalisent le processus de photosynthèse, 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

«La pollution pénètre dans les cylindres, et les algues l'absorbent, la traitent et rejettent un air filtré. Pour que ce processus ne s'arrête pas la nuit, les algues sont éclairées à l'aide d'une électricité produite par des panneaux solaires. Cela rend le système parfaitement autonome», a expliqué le spécialiste.

Pour que le système fonctionne correctement, il est nécessaire de procéder à son entretien technique tous les trois ou quatre mois, en fonction du niveau de pollution de l'environnement. L'excès d'algues qui poussent à l'intérieur des cylindres en est retiré et peut être utilisé à titre d'engrais dans l'agriculture. La durée de vie de chaque Biourban, qui coûte 50.000 dollars, peut dépasser les 20 ans.

«La population de la Terre meurt lentement en respirant des particules polluées en suspension qui restent dans les poumons. Rien qu'au Mexique, des milliers de personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l'air», a relevé M.Ferrer.

Il est naturel que cette invention mexicaine ait attiré l'attention de spécialistes à travers le monde. Elle a reçu des prix au Royaume-Uni et en Suisse. Puebla est pour le moment l'unique ville du Mexique où ont été installés des arbres-robots.

Quelques Biourbans ont également été installés en Turquie, au Panama et en Colombie.

D'autres pays, tels que le Royaume-Uni, la France ou l'Inde, ont entamé des négociations pour installer dans les rues de leurs villes la première technologie au monde susceptible de dépolluer l'air.