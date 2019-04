Ces trois produits aident à booster la mémoire, selon des scientifiques

Certains aliments contribuent à la santé tout en renforçant la mémoire et les capacités cognitives. L’huile d’olive, les œufs et le noyer figurent dans ce palmarès des produits alimentaires, ont indiqué les médias russes se référant à des études de chercheurs états-uniens.

Les produits riches en vitamines B, en zinc et en fer permettent d'améliorer la mémoire, signalent les médias russes se référant à des études de scientifiques américains.

L'huile d'olive a été définie comme le meilleur produit alimentaire qui booste la mémoire et empêche la formation des dépôts de cholestérol dans les vaisseaux sanguins. Elle contient des antioxydants qui ralentissent le vieillissement. Il vaut mieux consommer l'aliment en tant qu'assaisonnement de salades parce que l'huile de cuisson usagée n'est pas bonne pour la santé.

Les œufs ont été classés deuxième comme produit alimentaire stimulant la mémoire. Ils sont riches en vitamines B et D, ainsi qu'en choline, nutriment important pour les terminaisons nerveuses.

Le noyer arrive en troisième place. Outre les protéines, le noyer contient des vitamines K, P et B, et de bonnes matières grasses (oméga-3, phénols et acides aminés). L'aliment stimule la circulation sanguine, renforce les capacités cognitives et protège les vaisseaux et le cœur.