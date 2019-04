Quel est le lien entre l’islam et la satisfaction de vivre? Une étude le montre

Les musulmans ont la plus grande satisfaction de vivre car ils ont un sentiment d'unité plus développé que chez les chrétiens, les bouddhistes et les yogis, selon une étude. Les athées semblent être les moins satisfaits…

Les musulmans se sentent plus satisfaits de vivre parce qu'ils se trouvent «unis» et plus connectés les uns aux autres que les personnes d'autres religions, suggère une étude réalisée à l'Université de Mannheim, en Allemagne, et publiée dans le journal de l'American Psychological Association.

Celle-ci avance que le sentiment d'unité présagerait du contentement général. Lorsque les chercheurs ont réparti leurs 67.562 sondés par religion , les musulmans ont dit ressentir le plus grand sentiment d'unité.

Certains psychologues présentent l'unité comme un trait de la personnalité qui distingue les personnes recherchant et établissant davantage de liens avec autrui, avec l'environnement et avec leur notion de puissance supérieure ou de Dieu. Tous ces concepts semblent corrélés à une plus grande satisfaction de vivre, ce qui est lié à de meilleurs résultats en matière de santé physique et mentale.

Les chercheurs allemands ont interrogé plus de 67.000 personnes adultes de différentes nationalités concernant leurs affiliations religieuses et leur ont posé des questions conçues pour évaluer dans quelle mesure elles se sentaient engagées et épanouies.

Selon le document, les musulmans sont les plus susceptibles de croire qu'ils sont liés à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Suivent les chrétiens qui ne se considèrent ni comme catholiques ni comme protestants, les bouddhistes et les hindous.

Les athées se sentent les moins connectés les uns aux autres ou à une puissance supérieure, selon l'étude. Or, un modèle mathématique conçu par les chercheurs a confirmé l'existence d'un lien étroit entre le sentiment d'unité et la satisfaction de vivre.