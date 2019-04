SpaceX essuie un nouveau revers avec le Falcon Heavy en perdant son booster en mer

SpaceX a perdu le booster central de sa fusée Falcon Heavy à cause d'une météo capricieuse observée en mer, relate The Verge. Le booster central devait rejoindre une seconde plateforme de récupération connue sous le nom de «Of Course I Still Love You» et stationnée dans l'océan Atlantique.

«Au cours du week-end, en raison de la mer agitée, l'équipe de SpaceX n'a pas été en mesure de sécuriser le booster central lors de son rapatriement à Port Canaveral», a notamment expliqué la firme d'Elon Musk au média américain.

© AP Photo / John Raoux Au Texas, le prototype du lanceur interplanétaire SpaceX renversé par des rafales de vent

«Lorsque les conditions ont empiré avec une houle allant jusqu'à trois mètres, le booster a commencé à basculer et n'a pas été capable de rester en position», a indiqué le groupe. Toujours est-il que «nous ne nous attendons pas à ce que les futures missions soient impactées», a rassuré SpaceX.

Auparavant, les trois propulseurs étaient revenus intacts de leur mission.

Le 24 janvier, le prototype de la fusée interplanétaire Starship du projet SpaceX n'a également pas résisté aux assauts du vent qui soufflait sur le sud du Texas. L'entrepreneur a décidé en septembre 2017 la construction du lanceur super-lourd Starship, qui était initialement nommé BFR (Big Falcon Rochet). Il sera utilisé pour des vols orbitaux et vers la Lune et Mars.