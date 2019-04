Paris: mis aux enchères, quatre dinosaures n'ont pas trouvé preneurs

Quatre squelettes de dinosaures du Jurassique et du Crétacé supérieurs (entre 72 et 161 millions d'années) étaient au catalogue pour des estimations de 700.000 à 900.000 euros: un Ornitholeste, l'un des plus agiles et féroces carnivores, vendu avec un Othnielia, dinosaure herbivore, étaient proposés réunis dans une scène de combat.

Un autre duo formé par un Hypacrosaure à crête et son petit, découverts dans le Montana, était aussi mis aux enchères, sans enchérisseur à niveau de prix suffisant.

En juin, Paris accueillera une nouvelle vente d'un squelette de dinosaure herbivore du Jurassique, cousin du Diplodocus, présenté dressé sur ses pattes arrière, avec 2 millions d'euros d'estimation haute, rappelle l’agence.