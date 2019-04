Des chercheurs expliquent combien de cafés par jour améliorent les performances physiques

Un groupe de chercheurs des États-Unis et d'Australie a prouvé que le café augmentait les performances physiques et que deux tasses suffisent à cette fin pour un homme moyen, a annoncé Science Alert.

Les chercheurs ont analysé plus de 300 études primaires avec plus de 4.800 participants et ont constaté que la caféine pouvait améliorer notre capacité à courir et à faire du vélo pendant de plus longues périodes ou à parcourir une distance donnée dans un laps de temps plus court. La caféine permettrait également d'effectuer plus de séries avec un poids donné dans une salle de musculation ou d'augmenter le poids total soulevé.

Selon leur étude, certaines personnes plutôt rares réagissent d'ailleurs de manière particulièrement intense à la caféine de sorte que l'on observe chez elles une amélioration d'environ 16%, tandis que pour une personne moyenne, les améliorations s'établissent plus vraisemblablement entre 2% et 6% environ.

Les chercheurs expliquent cette amélioration par l'action de la caféine sur les récepteurs de l'adénosine, un nucléoside qui ralentit l'activité cérébrale et engendre une sensation de fatigue. La caféine se lie aux récepteurs de l'adénosine et a l'effet inverse de celle-ci. Cela réduit la fatigue et notre perception de l'effort (par exemple, la difficulté à faire un exercice).

Les experts estiment que des doses de caféine comprises entre 3 et 6 mg / kg sont nécessaires pour améliorer les performances. Ce qui correspond à entre 210 et 420 milligrammes pour une personne de 70 kilogrammes, soit environ deux tasses de café. Ils recommandent de consommer de la caféine environ 45 à 90 minutes avant de faire de l'exercice.