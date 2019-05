Facebook, Messenger, Instagram: ce qui sera différent pour leurs utilisateurs en 2019

L'année 2019 apportera des nouveautés pour les utilisateurs de plusieurs réseaux sociaux, notamment Facebook, Messenger et Instagram. Les nouvelles options et fonctionnalités ont été rendues publiques lors de la conférence annuelle de Facebook F8.

Facebook

Parmi les changements les plus significatifs figure le nouveau design de la version Web de Facebook. Le blanc sera prédominant dans le nouveau design en remplaçant le bleu, dans un effort de recherche surtout de simplicité et de rapidité.

Les onglets Groupes et Événements subiront aussi des changements. Des recommandations de groupes et d'événements qui pourraient vous intéresser vous seront proposées. De plus, via le fil d'actualité, il sera plus facile de partager du contenu avec des groupes.

Messenger

En ce qui concerne la messagerie de Facebook, Messenger, le fondateur du réseau social a promis de réduire la taille de l'application, ce qui lui permettra d'être plus rapide, ainsi que d'augmenter le respect de la vie privée pour les internautes qui l'utilisent. Mark Zuckerberg a expliqué qu'il souhaitait lancer une série de changements concernant la sécurité des interactions privées, le chiffrement, ainsi que le stockage.

Qui plus est, l'onglet «Personnes» de l'application sera transformé en «Amis» et permettra également de suivre toute l'actualité de vos amis ou encore leurs stories Instagram. Ensuite, la version de Messenger pour Windows et macOS fera son apparition cette année. De plus, un dispositif de diffusion de vidéo en live dans sa messagerie instantanée sera introduit. Ainsi, Facebook ajoutera une fonction Watch Together (Regarder ensemble) qui permettra à un groupe de regarder une vidéo en temps réel ensemble.

Enfin, une fonction «Amis et Famille» a été dévoilée. Elle est encore en cours de développement, et elle permettra de regrouper les messages relatifs à un groupe de connaissances.

Instagram

Les grandes nouveautés pour Instagram vont inclure des changements dans les stories et des achats en ligne. Le réseau social proposera désormais un nouvel appareil photo intégrant le mode Créer, qui va permettre de partager des photos et des vidéos avec des filtres et des stickers interactifs qui seront un peu plus facile qu'aujourd'hui. En ouvrant les stories, trois «modes» seront possibles: live, camera et create (Créer). Ce dernier sera axé sur les fonctionnalités de textes, les sondages et les questions. Une autre nouvelle fonctionnalité rendra possible d'acheter des produits sur les photos d'influenceurs.

Qui plus est, Mark Zuckerberg a présenté le sticker Donations pour Instagram qui permettra de collecter des fonds via les stories.

Facebook F8 s'est tenu entre le 30 avril et 1er mai à San José, en Californie. Cette conférence annuelle est destinée aux développeurs et il s'agit d'une occasion pour le géant américain de faire des annonces phares sur plusieurs produits et applications.