Un chien à la maison vous sauvera-t-il d’une crise cardiaque?

La présence d'un chien à domicile pourrait réduire les risques de maladie cardiovasculaire de 36%, selon l'étude de chercheurs américains mise en lumière par deux associations, la Société protectrice des animaux (SPA) et la Fédération française de cardiologie (FFC).

En se référant à des recherches scientifiques, elles appellent les personnes âgées de plus de 60 à adopter un chien. Un animal de compagnie pourrait briser chez une personne âgée son sentiment de solitude. De plus, un chien a besoin de promenades, et de ce fait, cela oblige les personnes de plus de 60 ans à bouger davantage, ce qui est bénéfique pour la santé et le système cardiovasculaire.

Dans le cadre de l'étude en question, les scientifiques américains ont interrogé environ 2.000 volontaires âgés de 50 à 80 ans, dont la moitié environ vivait avec un animal domestique. À l'issue de ce sondage, les chercheurs ont constaté que la majorité de ceux ayant un animal à la maison a reconnu que leurs animaux amélioraient la santé mentale tout autant que physique.

Qui plus est, la présence amicale d'un animal, si elle ne résout pas tous les problèmes qui peuvent affecter négativement la santé et augmenter les risque de maladies cardiovasculaires, est au moins capable de réduire leur influence sur la santé, car la personne s'occuperait davantage de et avec son animal, conclut Santé Magazine.