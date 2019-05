Ces boissons que vous considérez comme saines pourraient être dangereuses

Les jus de fruits purs et les boissons sucrées, y compris les limonades, sont souvent dotés de la même quantité de calories et de sucre, ce qui les rend dangereux pour la santé, notamment à cause du risque de mort prématurée, selon des spécialistes américains qui l'ont fait savoir sur le site JAMA Network Open.

«Les jus de fruits sont souvent considérés comme les remplaçants les plus sains aux boissons sucrées. Néanmoins, ils contiennent autant de sucre et de calories que les lesdites boissons. Malgré le fait que dans 100% des jus de fruits le sucre est naturel, et n'est pas ajouté [artificiellement, ndlr], après la consommation [dans les deux cas, ndlr], l'organisme les absorbe pareillement du point de vue biologique», expliquent les auteurs de l'étude.

Pourtant, les scientifiques reconnaissent que la consommation de jus de fruits est moins dangereuse que celle des boissons sucrées, mais ils rappellent qu'il faut néanmoins consommer les jus avec modération, surtout pour qui fait attention à son poids.

Selon les chercheurs, la quantité maximale journalière de jus pur pour un adulte est égale à 240 millilitres.

Auparavant, des scientifiques de l'Anderson Cancer Center aux États-Unis avaient averti que l'excès de sucre, tout comme de sirop de maïs à haute teneur en fructose, augmentait le risque de développer un cancer, et avaient recommandé de renoncer aux sucreries en faveur des fruits secs et frais, ainsi que de remplacer le sucre par le miel.