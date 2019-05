Un autre avantage inattendu des températures élevées

Les femmes ont une meilleure efficacité de travail cognitif par rapport aux hommes, si la température ambiante commence à augmenter jusqu’à un certain point, estiment des chercheurs allemands dans leur article publié dans la revue PLOS One.

500 hommes et femmes ont pris part à leur étude. Ils ont passé une série de tests de capacités cognitives, mathématiques et verbales à différentes températures. La température au cours de l'expérience variait de 16 à 32 degrés Celsius. Les participants ont calculé des sommes de nombres à deux chiffres sans calculatrice, composé des mots à partir d'un ensemble aléatoire de lettres pendant cinq minutes et ont résolu des problèmes logiques.

Au bout de leurs recherches, les scientifiques ont constaté que les femmes s’acquittaient mieux des tâches en question à une température plus élevée et les hommes, au contraire, à une température plus basse. Lorsque la température augmente, les hommes ne résoudraient plus efficacement certaines tâches logiques.

Selon les scientifiques, cela démontre qu'il est possible d'atteindre une productivité optimale du travail à une température plus élevée dans les bureaux, par rapport aux normes de température actuelles.