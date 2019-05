Bonne nouvelle pour les amateurs de viande rouge

Quelque 65g de viande rouge non transformée par jour dans le cadre d'un régime méditerranéen peuvent réduire le risque de sclérose en plaques, affirme une nouvelle étude des universités nationale australienne et Curtin, selon MedicalXpress.

La recherche, réalisée dans quatre régions d'Australie, a examiné et comparé les données de 840 personnes afin de déterminer s'il existait un lien entre l'adoption d'un régime méditerranéen comprenant de la viande rouge non transformée, telle que l'agneau, le bœuf et le porc, et le risque d'un premier épisode de démyélinisation, c'est-à-dire de la disparition de la gaine de myéline, cette substance lipidique engainant les fibres nerveuses et favorisant la propagation de l'influx nerveux.

«Nos recherches ont montré que consommer une portion quotidienne, 65g, de viande rouge non transformée dans le cadre d'un régime méditerranéen sain pouvait être bénéfique pour les personnes à risque élevé de développer la SEP», a déclaré l'auteure principale de l'étude, Lucinda Black.

Selon certaines études, a-t-elle rappelé, le régime méditerranéen réduirait le risque de maladies cardiovasculaires, du diabète, du cancer et de la maladie d'Alzheimer, ainsi que celui de développer la sclérose en plaques.

«On ignore pourquoi la consommation de viande rouge combinée à un régime alimentaire sain peut réduire le risque de SEP, mais cette viande contient d'importants macro et micronutriments, notamment des protéines, du fer, du zinc, du sélénium, du potassium, de la vitamine D et une série de vitamines B, dont beaucoup sont importants pour le bon fonctionnement du système nerveux», a souligné Lucinda Black.