Manger cette substance permet de conserver sa jeunesse plus longtemps

Un régime alimentaire correctement structuré peut non seulement améliorer votre santé, mais ralentir les processus du vieillissement et prolonger votre jeunesse, rapporte le portail Medikforum.

Selon un groupe de chercheurs allemands et américains, il existe une substance qui peut ralentir le vieillissement humain. Il s’agit de l’hydroquinone qui empêche les processus d’oxydation dans les cellules.

En outre, un tel effet peut être obtenu seulement en combinant cette substance avec du zinc. En conséquence, ce mélange contribue à créer une défense naturelle de la cellule contre le superoxyde. Le superoxyde est un sous-produit de la respiration cellulaire qui les détruit. Cela conduit au vieillissement du corps. Il joue également un rôle important dans le développement de certaines maladies: inflammation, cancer, maladies neurodégénératives (comme la maladie d'Alzheimer, Parkinson, etc.).

Les résultats de l'étude indiquent que l'hydroquinone se trouve en grande quantité dans le café, le thé et le chocolat . Alors, il faut en consommer pour rester jeune.

Cependant, il faut être vigilant et consommer en même temps quotidiennement du zinc, 11 mg pour les hommes et 8 mg pour les femmes. Pour ça, il faut inclure dans son régime alimentaire des noix, du poisson et des fruits de mer, des céréales et du pain, ainsi que des légumes.

L'hydroquinone est également présente dans le vin, mais les chercheurs soulignent que, dans ce cas, l'alcool neutralise complètement l'effet bénéfique du composé organique. Il ne faut donc pas espérer que le vin peut aider à rester en forme plus longtemps. En outre, l’alcool en général est nocif pour la santé.

De plus, les nutritionnistes conseillent d’inclure dans son régime alimentaire des pastèques et des yaourts nature. Les pastèques sont une riche source de lycopène qui est un antioxydant préservant la santé et la jeunesse de la peau. Le yaourt guérit la microflore intestinale, renforce le système immunitaire et protège les cellules de l'organisme des dommages qui favorisent le vieillissement.

De plus, les spécialistes parlent de l’importance d’inclure au moins deux portions de poisson gras par semaine pour réduire le risque de troubles cognitives.

Parmi les autres aliments qui peuvent prolonger la jeunesse, les spécialistes indiquent les myrtilles et les oranges dont la concentration en vitamines et microéléments influence positivement l’état de la peau.

De plus, des avocats et des brocolis riches en acides gras doivent aussi être présents dans le régime alimentaire, contribuant à la production de collagène.

Par contre, il y a des aliments qui peuvent accélérer les changements dans l’organisme d’un individu avec l’âge. Parmi eux, les nutritionnistes nomment le sucre, l’alcool, les additifs chimiques et les produits contenant des graisses saturées.