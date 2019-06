Les fruits et légumes congelés sont meilleurs que les frais, et voici pourquoi

Des chercheurs de l’université de Caroline du Nord ont établi que les fruits et légumes congelés peuvent contenir autant de minéraux et de vitamines, parfois jusqu’à 50% en plus, que les fruits frais, indique leur étude publiée sur le site Web du National Center for Biotechnology Information.

«En ce qui concerne la façon de conserver les aliments, la congélation arrive en tête pour la préservation des nutriments », a déclaré l'auteur de l'étude, Ali Bouzari, cité par CNN. «Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter des produits frais […], il est important que les gens sachent que la congélation est une alternative viable.»

Dans le commerce, les fruits et légumes sont cueillis à maturité maximale, quand ils sont les plus riches en nutriments, puis individuellement congelés. Leur exposition à l'azote aide à préserver les éléments nutritifs dégradés par l'oxygène, ce qui se produit également avec certains légumes frais. En revanche, les produits destinés à être vendus frais sont cueillis lorsqu’ils sont moins matures et moins riches en nutriments afin d’être conservés plus longtemps pendant le transport et le stockage.

Pour un meilleur apport nutritionnel, choisissez des légumes congelés sans sauce, sans sel ajouté, ou des fruits sans sucre ajouté, conseillent enfin les chercheurs.