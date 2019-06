Comment maigrir sans avoir faim? Des scientifiques donnent des conseils

Des chercheurs britanniques ont expliqué comment manger beaucoup et perdre du poids en même temps. Les astuces de la digestion saine, dévoilées par The Telegraph, permettent d’enclencher le mécanisme d’amaigrissement.

Beaucoup de gens consomment une quantité excessive de calories dont leur corps n’a pas besoin, sans qu’ils le sachent. C’est pour cette raison que l’obésité est aussi répandue dans le monde, relate The Telegraph.

Des scientifiques de l’ université de Cambridge ont fait remarquer qu’il était très compliqué de se débarrasser du poids superflu, parce que ce processus va à l’encontre de l’évolution et de la programmation de l’organisme visant à stocker pour survivre:

«Votre cerveau perçoit la perte du poids comme un grand drapeau rouge, une diminution de vos chances de survie», indique un membre de l’établissement, Giles Yeo.

La carence en calories représente l’unique moyen de maigrir, selon la publication, c’est-à-dire qu’il est indispensable de brûler plus de calories que l’on en consomme.

Cependant, il est possible de réduire la consommation de calories sans avoir faim. Selon des nutritionnistes, on peut manger beaucoup à condition de se nourrir de repas hypocaloriques.

Il est également conseillé de manger des aliments riches en fibres, précise la diététicienne Rachel Clarkson. En effet, puisque les fibres alimentaires ne sont pas digérables, vous pouvez consommer une quantité élevée de ces produits. Les légumes non féculents comme le brocoli, l’asperge et l’aubergine, riches en fibres, sont recommandés, ainsi que les fruits et les céréales complètes comme le quinoa et le boulgour.

Il est souhaitable de cibler une consommation de 30 grammes de fibres par jour, une norme souvent négligée.

De plus, il est essentiel de manger des repas équilibrés, riches en protéines. En effet, en présence de protéines, le cerveau calme la sensation de faim.

Certaines graisses saines telles que celles contenues les noix, les graines, l’avocat et l’huile d’olive contribuent à une bonne digestion. Boire de l’eau après la consommation des produits riches en fibre est assez pratique, selon la diététicienne, parce que l’eau fait gonfler les fibres, ce qui remplit l’estomac.