Des inondations mènent à la découverte d’une ville souterraine vieille de 5.000 ans en Turquie (photos)

Une ville souterraine a été découverte dans la région historique de la Cappadoce, en Turquie, rapporte le journal Daily Sabah. Cette trouvaille a été faite par les équipes municipales, dépêchées pour déterminer la cause des inondations qui touchaient les maisons d’un village.

À la suite des plaintes des locaux, les équipes municipales sont parties à la recherche de la cause des inondations survenues dans des maisons. Grâce à l’utilisation de machines lourdes, ils ont réussi à ouvrir les entrées d’un tunnel fermé pour des raisons de sécurité depuis des décennies et donc oublié des habitants. En passant par le tunnel, ils ont découvert une ville souterraine. Il s'est avéré que les maisons inondées se situaient juste au-dessus des passages et chambres de la ville inondée.

Les recherches ont révélé que la ville souterraine était composée de trois étages sur lesquels étaient répartis maisons, tunnels et lieux de culte. Ces tunnels font près de cinq kilomètres de long. Selon l’administration locale, la ville souterraine couvre près de 1,2 million de mètres carrés. Les spécialistes estiment l’âge de la ville découverte est de 5.000 ans.

«Ceux qui ont été sur la place auparavant, disent que la superficie s’étend sur environ 600 mètres par deux kilomètres», a déclaré le maire du village, cité par Anadolu.

Les parties de la ville souterraine situées proches de la surface ont été utilisées par les locaux comme abri pour les animaux jusqu'au début du XXème siècle, avant d’être abandonnées. Selon l’un des habitants, cette ville avait déjà été découverte il y a 25 ans quand un enfant était tombé dans un de ces tunnels. C’est alors que, pour éviter de pareils accidents, il avait été décidé de bloquer les entrées, indique l’agence de presse turque Demirören.

D’après la légende locale, la ville souterraine s’appelait Gir-Gör, pouvant être traduit par «Entre et regarde». Les archéologues travaillent actuellement sur le terrain pour identifier l’origine de la ville et ses dimensions exactes. Les experts espèrent découvrir de nombreux autres sites historiques et artefacts en Cappadoce.