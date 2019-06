La science dévoile un nouveau secret pour conserver sa jeunesse

Manger des plantes aromatiques chaque jour permet de conserver et même de prolonger sa jeunesse, rapportent des chercheurs du Centre fédéral russe de recherche en matière de nutrition. Selon les études menées, elles contiennent des vitamines, des minéraux, des huiles essentiels et des pigments qui ont des effets bénéfiques pour l’organisme.

Les effets positifs des plantes aromatiques pour l’organisme de l’homme sont connus depuis l'Antiquité. Les vertus médicinales du basilic, par exemple, ont été décrites par Avicenne. Et aujourd’hui, des études modernes les confirment, en atteste le Centre fédéral de recherche en matière de nutrition et de biotechnologie. Mais la liste ne s’arrête pas au seul basilic. Fenouil, persil, coriandre et autres plantes vertes à feuilles sont excellentes pour la santé.

«En effet, les plantes aromatiques sont le meilleur condiment et la meilleure épice pour nos plats. En plus d’apporter un merveilleux goût à notre nourriture, elles sont excellentes pour notre santé. Les plantes aromatiques renferment la plupart des vitamines et minéraux dont notre organisme a besoin», indique Yuliya Tchekhonina, nutritionniste et chercheuse principale de la clinique.

Basilic, fenouil, persil, coriandre et autres plantes vertes à feuilles sont riches en substances à effet antioxydant. Par exemple, le persil contient quatre fois plus de vitamine C que le citron (respectivement 150 mg et 40 mg pour 100 grammes). Le basilic est riche en vitamine C, mais aussi en vitamines K et E (nécessaires pour le cœur et le système vasculaire). Le fenouil, lui, est riche en huiles essentielles.

Les plantes aromatiques contiennent aussi des sels minéraux et du potassium qui ont des effets bénéfiques sur l’activité du muscle cardiaque et la musculature. Ces minéraux améliorent le fonctionnement de l'appareil gastro-intestinal, normalisent la vésicule biliaire, favorisent l'élimination du liquide et ont un effet diurétique léger. Elles sont donc particulièrement utiles pour les personnes qui présentent œdèmes et hypertension artérielle.

Selon les chercheurs, manger des plantes aromatiques quotidiennement favorise la régénération de la peau et donc le ralentissement du vieillissement.

Enfin, il est conseillé de consommer ces plantes fraîches car une partie des vitamines est perdue lors des processus de séchage, conservation et cuisson.