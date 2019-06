Huawei remplacera-t-il Android par un OS «made in Russia»?

Sanctionné par les États-Unis et privé de licence Android par Google, Huawei aurait évoqué à Saint-Pétersbourg la possible installation du système d’exploitation russe Avrora sur ses smartphones, selon The Bell. Or, plusieurs zones d’ombre règnent sur cette proposition présumée.

Les autorités russes et Guo Ping, dirigeant du géant chinois technologique Huawei ont profité du Forum économique de Saint-Pétersbourg pour discuter d’une possible installation du système d’exploitation russe Avrora sur les smartphones de la société, affirme le site The Bell citant deux sources proches du dossier. Avrora a été créé sur la base du logiciel finlandais Sailfish et relève à ce jour de la propriété de l’opérateur russe Rostelecom et de l’homme d’affaires Grigori Beriozkine.

À en croire le média, les négociateurs ont également abordé un possible transfert d’une partie de la production des appareils Huawei et de leurs composants en Russie.

Huawei s’est refusé à tout commentaire. Sollicité par Sputnik, Rostelecom a affirmé qu’il «n’était pas au courant» de la proposition présumée concernant l’utilisation d’Avrora sur Huawei, mais s’est dit ouvert aux négociations.

«Nous n’avons pas entendu parler de ce genre de propositions, mais nous serions heureux de coopérer avec les producteurs», a indiqué le service de presse de Rostelecom.

Pour sa part, le ministère russe du Développement numérique, des Communications et des Médias s’est limité à dire qu’il travaillait pour promouvoir les fabricants russes à l’international.

Donald Trump a signé mercredi 15 mai un décret interdisant aux entreprises américaines d'utiliser du matériel de télécommunication fabriqué par des entreprises présentant un risque pour la sécurité nationale, ce qui revient à interdire aux groupes américains de faire affaire avec Huawei. Google, filiale d'Alphabet, a suspendu sa coopération avec le géant des télécoms chinois et ne fournira plus de logiciels, de matériel informatique et de services techniques à Huawei à l'exception des services disponibles en open source.