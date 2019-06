Les astronomes font une découverte inattendue sous la surface lunaire (images)

Les chercheurs ont retrouvé une «masse de matériaux» ensevelie sous le bassin pôle Sud-Aitken, soit le plus grand bassin d'impact de la surface de la Lune, et même du système solaire, rapporte The Independent.

Moon anomaly: ‘MASSIVE’ deposit beneath Moon’s largest crater is ancient asteroid metal | Science | News https://t.co/sSoqLFJYfB pic.twitter.com/4dnp6lhOcg — Techterrene (@techterrene) 11. Juni 2019

«Imaginez qu’on prenne un amas de métal cinq fois plus gros que la grande île d'Hawaï et qu’on l'enfouisse sous terre. C'est à peu près la masse inattendue que nous avons détectée», a expliqué Peter B. James, professeur adjoint de géophysique planétaire au Baylor's College of Arts and Sciences et auteur principal de l'étude.

A mass of metal was found under a crater on our moon https://t.co/C91bpA5Frs pic.twitter.com/HrgGALFivw — SlashGear (@slashgear) 10. Juni 2019

D’après le Pr.James, la découverte a été faite lorsque les scientifiques ont analysé les données recueillies par un engin spatial utilisé pour la mission de la NASA Gravity Recovery and Interior Laboratory et les ont combinées avec des «données de topographie lunaire de la sonde américaine Lunar Reconnaissance Orbiter».

Bien que son origine exacte reste à déterminer, les scientifiques supposent qu'il pourrait s'agir des restes d'un astéroïde qui avait par le passé percuté la surface lunaire.

Les scientifiques n’excluent cependant pas qu’il existe une autre origine possible: la masse de matière en question pourrait être une «concentration d’oxydes denses associée au dernier stade de la solidification de l’océan de magma lunaire», concluent-ils.