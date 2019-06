Des tiques géantes se prépareraient à prendre d’assaut la Belgique

L’agence de santé de Flandre a mis en garde les Belges contre des tiques géantes. Celles-ci sont trois fois plus grandes que les normales et sont capables de sentir les animaux à sang chaud, y compris les humains, à des dizaines de mètres de distance.

Des chercheurs de l’Université de Hohenheim à Stuttgart (Allemagne) ont découvert des tiques atypiques en Europe. Elles sont trois fois plus grandes que les normales, proviennent d’Asie et d’Afrique et ont une préférence pour les chevaux, rapportent les médias belges.

Die #Hyalomma-Zecke ist wieder da: Forscher der #UniHohenheim und des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr weisen auch in diesem Jahr die große Tropen-Zecke in Deutschland nach. Erstmalig konnten die #Zecken in Deutschland überwintern. https://t.co/FMfGxcC7F3 pic.twitter.com/nXYAMKxhAY — Uni Hohenheim (@UniHohenheim) 11. Juni 2019

Bien que ces tiques ne soient pour le moment localisées qu’en Allemagne , l’agence flamande de la santé a mis en garde les habitants par mesure de précaution.

«Cette découverte enseigne que de plus en plus d’animaux exotiques se sentent de mieux en mieux dans le nord plus froid. Récemment, il y a eu le moustique tigre en progression, qui transmet la dengue. Maintenant, il y a aussi la tique géante, qui peut transmettre la maladie de Lyme, une infection qui affecte les nerfs, les muscles et les articulations», a averti un spécialiste.

Cette tique est d’autant plus dangereuse qu’elle peut sentir les animaux à sang chaud à des dizaines de mètres de distance, ont conclu les chercheurs.